Грантовая поддержка тверских учёных продолжится в 2017 году

8 февраля отмечается День российской науки. Праздник приурочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой в 1724 году. В целом по стране насчитывается около 3,5 тысяч организаций, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Научное сообщество Тверской области представлено 36 учреждениями. В регионе порядка 2,5 тысяч докторов и кандидатов наук, аспирантов и докторантов.

Созданию условий для развития научной и инновационной деятельности на территории Верхневолжья способствует реализация программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на2014-2019 годы. Финансирование этого направления в прошлом году составило 1,2 млн рублей.

Кроме того, действует система предоставления грантов за счёт средств федерального и областного бюджетов в сотрудничестве с Российским гуманитарным научным фондом, Российским фондом фундаментальных исследований и Фондом Бортника. Общая сумма, которую направили из бюджета региона на реализацию самых перспективных тверских проектов в 2016 году — более 1 млн рублей. Такой же объём средств выделяется на условиях софинансирования из фондов. Грантовая поддержка по этой системе продолжится и в текущем году.

Разработки тверских учёных традиционно получают награды всероссийских и международных научных конкурсов и форумов, что подтверждает научный и инновационный потенциал региона. Так, по итогам Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016» представители Тверской области завоевали 7 медалей.

Потенциал тверских деятелей, а также федеральных научных институтов должен быть задействован в развитии Верхневолжья, убежден Губернатор Игорь Руденя.

На недавней встрече Игоря Рудени и директора Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Виктора Ивантера достигнута договоренность о сотрудничестве в разработке модели экономического развития Тверской области.

Налажено также сотрудничество Правительства региона с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в сфере повышения квалификации чиновников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.