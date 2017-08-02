В ходе операции «Снегоход» в Тверской области проверено более 900 единиц техники

Профилактическая операция «Снегоход» проходит на территории Тверской области с 5 января. Инспекторы Гостехнадзора уже провели 170 рейдов, в ходе которых проверили порядка 900 внедорожных мототранспортных средств. Выявлено более 110 нарушений.

Операция «Снегоход» направлена на предупреждение несчастных случаев во время эксплуатации внедорожной мототехники и повышение безопасности её использования.

Самые распространённые в Тверской области нарушения — эксплуатация мотосредств, не прошедших регистрацию и технический осмотр, а также отсутствие у водителей прав на управление таким транспортом.

По итогам рейдов к административной ответственности привлечены 113 водителей и два должностных лица. Кроме того, инспекторы ГИБДД выявили 5 случаев эксплуатации снегоходов и мотовездеходов водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Их техника, а также снегоходы и мотовездеходы жителей региона, которые не имеют права управлять такими транспортными средствами, задержаны и помещены на специализированную стоянку.

Рейды профилактической операции «Снегоход» продлятся до конца февраля. В Гостехнадзоре отмечают, что владельцы внедорожной мототехники стали более ответственно относиться к правилам её эксплуатации. По сравнению с прошлым годом увеличились показатели по регистрации и количеству снегоходов, представленных на технический осмотр.

Для повышения доступности регистрации снегоходов или мотовездеходов с начала 2017 года инспекция Гостехнадзора в Твери работает по новому графику. Теперь приём граждан организован не только в будни, но и по субботам с 8:00 до 16:00 без перерывов. В это же время владельцы снегоходов могут представить их на технический осмотр и получить все необходимые документы по адресу: Тверь, пр-т Победы, д.53. Телефон для справок — (4822) 32-71-14.

Пресс-служба Правительства Тверской области.