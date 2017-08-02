В Тверской области разработана Концепция развития лесопромышленного комплекса

Тверская область готова поддерживать инвестиционные проекты в лесопромышленном комплексе, которые направлены на полную переработку сырья. Об этом сегодня, 8 февраля, заявил Губернатор Игорь Руденя на встрече с представителями лесозаготовительных, деревообрабатывающих предприятий и главами лесничеств Тверской области. На мероприятии была представленаКонцепция развития лесного и лесопромышленного комплекса региона.

Стратегический документ разработан по поручению Губернатора и направлен на повышение эффективности использования лесов, создание условий для увеличения объемов переработки древесины, воспроизведение природных ресурсов.

«В 2016 году по сравнению с 2015-м стоимость продукции, отгруженной лесопромышленными предприятиями области, выросла более чем на 1 млрд рублей и составила в целом 9,6 млрд рублей. Ресурсы Тверской области позволяют существенно повысить этот показатель. Необходимо, чтобы наш лесопромышленный комплекс максимально перерабатывал всю древесину, заготавливаемую в регионе», – отметил Игорь Руденя.

В Концепции предусмотрен комплекс мер по обеспечению рационального использования лесного фонда, его охране и защите, а также грамотной переработке, логистике, стимулированию инвестиций в отрасль, развитию предприятий ЛПК.

В Тверской области уже действуют механизмы поддержки отраслевых предприятий. Это субсидирование части процентных ставок по кредитам, компенсации при модернизации производств и др.

Участники встречи подчеркнули: необходимо поддерживать те предприятия, которые создают добавленную стоимость, обеспечивают оборот продукции на внутреннем региональном рынке, включая заготовку, глубокую переработку сырья, выпуск востребованной продукции.

По мнению Губернатора, такие производители должны вытеснить так называемых «лесорубов на диване», которые получили право добычи леса и не перерабатывают его должным образом.

В ходе встречи лесопромышленники поднимали проблему нехватки площадей арендуемых лесных участков для перспективного расширения своих производств. Вкладывать деньги в развитие планируют предприниматели Весьегонского, Вышневолоцкого, Пеновского районов.

«Мы заинтересованы в реализации таких проектов. Готовы создавать условия для привлечения субсидий на модернизацию производств. Лес должен давать экономический рост», – подчеркнул Игорь Руденя.

При этом Губернатор обозначил: главные условия работы коммерческих структур – прозрачная легальная деятельность, налоговые поступления в региональный бюджет, создание рабочих мест для жителей области.

Глава региона поручил Министерству лесного хозяйства области проработать ряд вопросов, обозначенных лесопромышленниками, и предусмотреть их в Концепции развития лесопромышленного комплекса.

Пресс-служба Правительства Тверской области.