В Тверской области совершенствуется система межмуниципальных перевозок

Повышение качества транспортного обслуживания жителей Тверской области стало одной из тем заседания Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В частности, обсуждались требования к перевозчикам, осуществляющим свою деятельность на межмуниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам.

В Тверской области 210 межмуниципальных маршрутов, из которых 116 осуществляются по нерегулируемым тарифам. Это значит, что стоимость проезда определяет перевозчик и в случае, если маршрут становится невыгоден, он вправе прекратить его обслуживание. Такая ситуация возникла в начале года с маршрутом Тверь-Оленино.

«Надо проанализировать ситуацию с точки зрения выгодности тех или иных маршрутов и установленных там тарифов. Устойчивое транспортное сообщение - важный показатель качества жизни людей. Когда нет транспортной доступности, жители вынуждены покидать территорию», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Перечень критериев для участия перевозчиков в конкурсе на право заниматься данной деятельностью утвержден на федеральном уровне. Это количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине индивидуального предпринимателя в течение года, предшествующего дате проведения конкурса, опыт осуществления регулярных перевозок, характеристики транспортных средств, срок их эксплуатации. На заседании Правительства была утверждена шкала для оценки этих критериев.

Пресс-служба Правительства Тверской области.