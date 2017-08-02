«ВЕЛИКИЕ БИТВЫ»

Так называлась игра в форме исторического квеста, которая прошла 2 февраля, в день победы советских войск в Сталинградской битве. Организатором выступил районный молодежный центр «Иволга».

Что такое квест? Это приключенческая игра и первоначально в нее играли на компьютерах. Сегодня такая игра перенесена в реальность, квесты очень популярны, у нас в городе даже есть организация «Империя квестов», которая организует такие приключения на своей игровой территории в Конакове. Исторический квест – это игра с заданиями на историческую тему, на знание истории и выполнение определенных задач и действий. Такая игра учит и сама по себе очень познавательна – а это так полезно для детей и подростков.

Согласно «легенде» квеста, участники выступили в роли солдат, сражаюшихся на Ленинградском фронте и после ранений переброшенных под Сталинград. На протяжении всего пути командам предстояло пройти 10 рубежей, на каждом из которых нужно было выполнить задание и вернуться на базу. Задания эти были весьма разнообразны: понять зашифрованное азбукой Морзе послание, перейти через «болото» и «минное поле», изучить «тайное послание» и конечно, вспомнить героев блокады Ленинграда и Сталинградской битвы.

Безусловно, формат квеста пока непривычен для участников, и прохождение этапов и выполнение заданий вызывало трудности, но тем интересней ход игры и почетнее победа! По словам одного из организаторов мероприятия, Киры Петранкиной, исторический квест стал вторым по счету и в планах развивать данное направление на территории Конаковского района. Необходимо идти в ногу со временем и заменять пусть и привычные для всех формы проведения, на более интересные и новые.

Переход к новым форматам проведения традиционных мероприятий обусловлен и востребованностью таких игр у молодежи. В историческом квесте приняло участие 8 команд из города Конаково и района. Лучшими стала команда «Спарта» Конаковской школы № 9! Команды «Звезда» Новозавидовской школы № 2 и «Отважные» из Конаковской школы № 1 стали вторыми и третьими соответственно.

МЦ «Иволга».