В Тверской области будут развивать массовый лыжный спорт

posted by Максим Малахов on вт, 02/07/2017 - 20:45
В Тверской области будут развивать массовый лыжный спорт
 
         В Тверской области должны быть обустроены современные лыжероллерные и зимние лыжные трассы для массового отдыха жителей региона. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил Губернатор Игорь Руденя.
         «Необходимо качественно решить этот вопрос. И как вариант – сделать маршруты общественного транспорта к местам, где будет обустроена лыжня», – отметил Игорь Руденя.
         Такие трассы могут быть созданы, прежде всего,  в областном центре и в Калининском районе, считает Губернатор.
         Помимо развития массового лыжного спорта, как обозначил глава региона, в ближайшей перспективе предстоит модернизировать гребные базы. Актуальным, по мнению Губернатора, остается вопрос  реконструкции центрального стадиона в Твери.
 
          Пресс-служба Правительства Тверской области.
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