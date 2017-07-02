В Тверской области будут развивать массовый лыжный спорт

В Тверской области должны быть обустроены современные лыжероллерные и зимние лыжные трассы для массового отдыха жителей региона. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо качественно решить этот вопрос. И как вариант – сделать маршруты общественного транспорта к местам, где будет обустроена лыжня», – отметил Игорь Руденя.

Такие трассы могут быть созданы, прежде всего, в областном центре и в Калининском районе, считает Губернатор.

Помимо развития массового лыжного спорта, как обозначил глава региона, в ближайшей перспективе предстоит модернизировать гребные базы. Актуальным, по мнению Губернатора, остается вопрос реконструкции центрального стадиона в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.