В Тверской области Центры здоровья в прошлом году посетили более 15 тысяч жителей региона

Более 15 тысяч жителей Тверской области, в том числе почти 3 тысячи детей посетили в прошлом году Центры здоровья. Всего на территории региона действуют 7 таких учреждений, где бесплатно проводятся комплексные скрининговые обследования, направленные на выявление факторов риска развития заболеваний.

Центры здоровья для взрослых действуют на базе Областного клинического кардиологического диспансера, Вышневолоцкой, Кашинской, Конаковской и Ржевской районных больниц, для детей – при Тверской городской детской клинической больнице №3 и Нелидовской районной больнице.

Пациенты направляются сюда лечащими врачами по итогам диспансеризации или обращаются самостоятельно.

Специалисты Центров проводят консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, нормализации массы тела, коррекции питания и другим вопросам сохранения здоровья. Посетители могут сделать электрокардиограмму, сдать анализы крови на сахар, холестерин, провести другие обследования. Специалисты Центров также выезжают на предприятия и в учебные заведения.

Всего в прошлом году зафиксировано более 12 тысяч первичных посещений Центров здоровья, около 3 тысяч повторных. По итогам обследований 5 124 пациента признаны полностью здоровыми.

Сделать медицинскую помощь качественной и доступной, в том числе для жителей в районах – ключевое направление в здравоохранении, обозначенное Губернатором Игорем Руденей.

В этом году запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы районных больниц. Предусмотрен ремонт операционных, оснащение учреждений современным медицинским оборудованием.

Пресс-служба Правительства Тверской области.