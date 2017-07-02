Тверская область готова софинансировать участие в федеральных программах

Изменения в бюджете Тверской области на 2017 год рассмотрели сегодня, 7 февраля, на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Поправки в финансовом документе необходимы, чтобы обеспечить поступление федеральных средств по ряду направлений.

В 2017 году из бюджета Российской Федерации Тверская область получит субсидии на реализацию нескольких важных проектов. Это потребует софинансирования из регионального бюджета.

По программе «ЖКХ и городская среда» для Верхневолжья предусмотрено 239 млн рублей на благоустройство областного центра и моногородов. При этом регион должен обеспечить софинансирование в объеме 25%. В общей сложности на повышение качества городской среды будет направлено 318 млн рублей.

Ещё около 10 млн рублей пойдёт на обустройство парков в городах с численностью населения до 250 тысяч человек: 2,5 млн рублей — из бюджета области, 7,5 млн рублей — из федерального.

Более 40 млн рублей из региональной казны будет направлено на поддержку творческой деятельности театров в Кимрах и Вышнем Волочке, а также приобретение оборудования и текущий ремонт муниципальных домов культуры.

«При закупке оборудования необходимо остановить выбор на современной, многофункциональной технике», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Финансирование в размере 12,7 млн рублей заложено на поддержку малого и среднего бизнеса. Из федерального бюджета по этому направлению Тверская область рассчитывает получить порядка 60 млн рублей.

Около 5 млн рублей из регионального бюджета пойдет на проведение международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» и строительство хранилища для останков советских воинов, найденных в ходе поисковых работ.

Также средства областного бюджета потребуются на разработку территориальной схемы обращения с отходами, завершение строительства средней школы в деревне Степурино Старицкого района, реализацию экскурсионного проекта

«Большая часть поступлений софинансируется из областного бюджета. Это накладывает на нас обязательства по рациональному распределению средств и эффективному контролю за их использованием», — подчеркнул Игорь Руденя.

Все перечисленные изменения ранее были рассмотрены на заседаниях Бюджетной комиссии Тверской области. Принять окончательное решение о распределении средств предстоит Законодательному Собранию региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.