На заседании Правительства Тверской области обсудили поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Сегодня, 7 февраля, Губернатор Игорь Руденя провел заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрен Комплексный план мероприятий по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, которые выделяются на предоставление населению социальных услуг.

Привлечение некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере – задача, поставленная Президентом России Владимиром Путиным. Разработка и принятие подобных документов ведется во всех регионах Российской Федерации.

Комплексный план рассчитан на 2017-2020 годы. Предполагается, что к 2020 году часть бюджетных средств, направляемых на реализацию социальных услуг, будут доводиться некоммерческим социально ориентированным организациям.

«Как отмечал Президент, такие некоммерческие организации должны зарекомендовать себя как безупречные партнеры государства. Из этого мы должны исходить при реализации плана», – обозначил Игорь Руденя.

Документ предполагает создание Координационного совета, основная задача которого – обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти, местного самоуправления, центров инноваций в социальной сфере. Игорь Руденя поручил включить в состав совета представителей Общественной палаты Тверской области.

По последним данным, в Тверской области действуют 1916 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Они реализуют проекты по социальной поддержке граждан, пропаганде здорового образа жизни, содействию духовному развитию. Объединения проводят работу в сферах образования, здравоохранения, культуры и просвещения, задействованы в поисковом движении.

Всего в прошлом году Правительством Тверской области было поддержано 28 проектов таких организаций на сумму 9 млн рублей. В их числе программы развития добровольчества, возрождения детского регионального движения «Хранители наследия», проект Всероссийского общества глухих «Планета жестов», организация общественного контроля в сфере ЖКХ и многие другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области.