На должность председателя Комитета по делам культуры Тверской области назначена Ирина Репина

На должность председателя Комитета по делам культуры Тверской области назначена Ирина Александровна Репина. Об этом сегодня, 7 февраля, Губернатор Игорь Руденя сообщил на заседании Правительства.

«Ирина Александровна принимала активное участие в реализации программы Всемирного банка по восстановлению Тверского императорского дворца, имеет опыт работы на руководящих должностях. Культура Тверской области должна сделать качественный шаг в развитии. Это касается и репертуара учреждений, и продвижения достижений отрасли на общероссийском и международном уровне», - отметил Игорь Руденя, комментируя назначение.

Ирина Репина окончила Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова по специальности «Инструментальное исполнительство». Работала заведующей детским отделением, преподавателем и концертмейстером Тверского музыкального училища им. М.П.Мусоргского, директором Детской музыкальной школы при данном учреждении. С 2009 года занимала руководящие должности в органах исполнительной власти региона, курирующих сферу культуры. С января 2016 года являлась начальником отдела сохранения и популяризации культурного наследия Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.