Председателем Комитета по физкультуре и спорту Тверской области назначен Андрей Решетов

На должность председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области назначен Андрей Александрович Решетов. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя сегодня, 7 февраля, на заседании регионального Правительства.

«При назначении на должность председателя Комитета по физкультуре и спорту руководствовались тем, что его руководитель должен быть администратором, а также иметь достижения в этой сфере. Это человек, который занимался спортом, участвовал в соревнованиях, понимает, что такое спортивная среда», – прокомментировал Игорь Руденя.

Губернатор обозначил основные направления работы в этой области: развитие массового и детско-юношеского спорта, поддержка школ олимпийского резерва.

Андрей Решетов окончил факультет физической культуры и спорта Тверского государственного университета. Получил второе высшее образование в Современном гуманитарном университете (юридический факультет).

Трудовая деятельность Андрея Решетова главным образом связана с ГБУ Тверской области центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства», где он прошел путь от спортсмена-инструктора до заместителя директора.

Андрей Решетов является мастером спорта России и международного класса по гребле на байдарках и каноэ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.