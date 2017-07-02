ДМИТРОГОРСКИЙ ПРОДУКТ НА "ПРОДЭКСПО"

Группа компаний «АгроПромкомплектация» представила мясную и молочную продукцию, произведенную на собственных предприятиях в Курской и Тверской областях, на 24-й международной выставке ПРОДЭКСПО 2017.

По окончании торжественной церемонии открытия выставки официальная делегация, возглавляемая заместителем Министра сельского хозяйства РФ Евгением Громыко, посетила стенд «АгроПромкомплектации». Высокие гости дали серьезную оценку деятельности предприятий Группы в программе импортозамещения и насыщения рынка высококачественными продуктами питания, произведенными на инновационных высокотехнологичных российских предприятиях из отечественного сырья. Заместитель главы Минсельхоза также отметил значительные успехи компании в сфере развития промышленного свиноводства. Почетным гостем экспозиции Группы компаний в этот день стал Владимир Васильев, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ, который провел рабочую встречу с Генеральным директором Группы компаний Сергеем Новиковым. В рамках обсуждения глава одной из самых успешных и динамично развивающихся агропромышленных компаний России рассказал о реализованных крупномасштабных проектах и поделился планами ввода в эксплуатацию новых предприятий в 2017 году. Владимир Васильев подчеркнул, что благодаря таким сельхозтоваропроизводителям, как «АгроПромкомплектация», отечественный агропромышленный комплекс стал одной из самых эффективных и динамично развивающихся отраслей экономики государства.Стенд «АгроПромкомплектации» занимает одно из центральных мест в павильоне 2 в разделе «МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ. КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ». В экспозиции продемонстрирован широкий ассортимент высококачественных продуктов питания: цельномолочная продукция, произведенная на Дмитрогорском молочном заводе, колбасы и мясные деликатесы изготовленные на Дмитрогорском мясоперерабатывающем заводе. Главной особенностью экспозиции стала продукция из охлажденного мяса и мясные полуфабрикаты производства Курского мясоперерабатывающего завода, введенного в эксплуатацию осенью 2016 года. В настоящее время это одно из самых инновационных и технологичных предприятий в Европе.По оценке посетителей, стенд Группы компаний стал настоящим украшением павильона и привлек внимание отраслевых экспертов. В течение дня здесь проходили рабочие встречи, деловые переговоры с постоянными и потенциальными партнерами. На стенде звучала живая скрипичная музыка и саксофон в исполнении лауреатов международных конкурсов. Продукция торговых марок «Дмитрогорский продукт», «Ближние Горки», «Искренне Ваш» (бренды принадлежат Группе компаний) вызвала огромный интерес у представителей дистрибьютерских компаний, крупных торговых сетей и др.

Департамент по связям с общественностью ГК "АгроПромкомплектация".