На должность начальника Региональной энергетической комиссии Тверской области назначена Татьяна Жарлицына

На должность начальника Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области назначена Татьяна Леонидовна Жарлицына. Об этом сегодня, 7 февраля, Игорь Руденя сообщил на заседании Правительства.

Татьяна Жарлицына окончила Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР по специальности «Планирование промышленности». С 1995 года работала в сфере ЖКХ Кувшиновского района. В 2002-2011 занимала различные должности в Региональной энергетической комиссии Тверской области, затем была заместителем генерального директора ОАО «Газпромтеплоэнерго» г. Твери. С октября 2016 года являлась заместителем начальника Региональной энергетической комиссии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.