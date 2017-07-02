К 350-летию обретения мощей Нила Столобенского отремонтируют дороги к туристским объектам Осташковского района

К дню празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского планируется привести в порядок дороги к обители и к истоку Волги. Об этом было заявлено сегодня, 6 февраля, на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. В обсуждении подготовки к значимому событию принял участие митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

На совещании был представлен план мероприятий по подготовке к празднованию. В него, в числе прочих, включен вопрос восстановления дорог, ведущих к святыням. Главными объектами посещения в июне станут Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, город Осташков.

В программу ремонта включены дороги до монастыря общей протяженностью 20 км. Также планируется привести в порядок трассу от Осташкова до Волговерховья. Сейчас ведется ее обследование, определение участков, требующих ремонта.

«Нужно отремонтировать дорогу в деревне Светлица, ведущую к Нило-Столобенской пустыни, а также ряд улиц в Осташкове», - обозначил Игорь Руденя и поручил руководству местной администрации подготовить соответствующую заявку.

Один из ключевых вопросов подготовки – размещение паломников. Рядом с Нило-Столобенской пустынью, на берегу Селигера, планируется организовать палаточный лагерь, обеспечить необходимую для проживания инфраструктуру, питание.

«Важно оставить хорошую память у паломников о пребывании в обители», – сказал митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

На совещании обсуждалась также доставка паломнических групп. Добраться до Нило-Столобенской пустыни можно будет на автотранспорте и по воде. Игорь Руденя поручил обеспечить грамотное автобусное сообщение, обустроить стоянки водного и автомобильного транспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области.