153 жительницы Тверской области стали мамами благодаря ЭКО в 2016 году

В Тверской области в прошлом году с помощью экстракорпорального оплодотворения родилось 255 детей, в том числе 51 двойня. Всего за год в регионе благодаря ЭКОмамами стали 153 женщины.

ЭКО проводится в Тверской области в соответствии с программой государственных гарантий бесплатно.

По сравнению с 2015 годом показатели эффективности данной процедуры увеличились на 6%. Этому способствовали мероприятия по повышению квалификации специалистов, улучшению качества оказания медицинской помощи беременным женщинам, укреплению материально-технической базы медучреждений.

В 2016 году в районных медучреждениях появилось три УЗИ-аппарата экспертного класса, 10 гинекологических кресел, 10 акушерских кроватей. Благодаря 10 новым кювезам выхаживание новорожденных с низкой и экстремально-низкой массой тела будет производиться на более качественном уровне. В регионе введена система маршрутизации беременных с высокой степенью риска.

Пошаговая инструкция для пациенток, проживающих на территории Тверской области, нуждающихся в проведении процедуры экстракорпорального оплодотворения размещена на сайте Минздрава Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.