Областной фестиваль «Андреевские дни» впервые пройдет в Торжке

11 февраля 2017 года в Городском Доме культуры Торжка пройдет областной фестиваль народно-инструментальной музыки «Андреевские дни», посвященный основателю I Великорусского оркестра, дирижера и композитора В.В Андрееву.

Организаторы мероприятия: Правительство Тверской области, Тверской областной Дом народного творчества, Администрация Торжка.

История этого значимого в культурной жизни региона события началась в 1989 году с проведения праздника «Бежецкая балалайка», который в 1996 году был переименован в областной фестиваль «Андреевские дни». Смотр лучших коллективов и исполнителей народной инструментальной музыки стал ежегодным и проводился на территории Бологое, Удомли, Бежецка и других районов области. В этом году впервые фестиваль будет принимать город Торжок.

В программе мероприятия мастер-класс для руководителей народно-инструментальных коллективов Тверской области, праздничный гала-концерт. На сцене Дома культуры выступят народные коллективы и вокальные ансамбли изБологое, Кимр, Бежецка, Торжка, Твери, Красного Холма, Конаково, Старицы, Осташковского, Удомельского районов.

Фестиваль «Андреевские дни» не только объединяет талантливых исполнителей и композиторов, музыкантов и ценителей народно-инструментальной музыки. Его проведение способствует сохранению, традиций, заложенных уроженцем тверской земли Василием Андреевым, а также повышению уровня исполнительского мастерства творческих коллективов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.