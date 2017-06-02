В Тверской области на трассе М-9 может появиться торгово-сервисный комплекс

В Оленинском районе возле федеральной трассы М-9 может быть обустроена торгово-сервисная площадка, где местные производители смогут представлять и реализовывать свою продукцию. Вопрос обсуждался сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Подводя итоги рабочей поездки в Оленинский район, Игорь Руденя отметил, что у территории есть инвестиционный потенциал.

«Муниципалитету нужно ориентироваться на развитие бизнеса. В районе есть молодежь, которая стремится работать на своей земле», – обозначил Губернатор.

Глава региона обратил внимание руководителей областных Министерств экономического развития и туризма, что этот потенциал нужно связать с программами обновления дорог и газификации.

«Через Оленинский район проезжает немало туристов, охотников. В районе можно обустроить участок площадью до 15 га, который бы примыкал к М-9, и сделать торговый комплекс. Здесь можно продавать местную продукцию, сделать систему сервиса для туристов», – считает Игорь Руденя.

Площадка может быть организована в районе дорожной развязки на Оленино. Здесь сделано качественное освещение, есть инфраструктура, отметил Губернатор.

Глава региона поручил Минэкономразвития Тверской области проработать вопрос по формированию такого участка.

Пресс-служба Правительства Тверской области.