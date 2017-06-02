В Тверской области на трассах появятся информационные знаки о культурных объектах

В Тверской области на федеральных трассах М-9, М-10, М-11 должны быть установлены информационные знаки, которые будут указывать на культурные и исторические объекты, расположенные неподалеку. Такое поручение дал Губернатор Игорь Руденя сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании с членами регионального Правительства.

По итогам рабочей поездки в Оленинский район Игорь Руденя отметил, что в муниципалитете немало культурных достопримечательностей. В частности, школа им. С.А. Рачинского в селе Татево, деревня Берёза — место, где родился святой Николай Японский, основатель Православной церкви в Японии. О наличии объектов, которые могут заинтересовать туристов, нужно информировать проезжающих по территории области, считает Губернатор.

«Необходимо сделать программу туристической навигации в регионе. Опросите глав районов, чтобы они определили основные точки. Затем установите информационные знаки», – поручил Игорь Руденя Министерствам туризма и транспорта Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.