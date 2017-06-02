Игорь Руденя поручил обеспечить транспортное сообщение между Тверью и всеми районными центрами региона

Между всеми районными центрами и Тверью должно быть налажено транспортное сообщение. Об этом заявил Губернатор Игорь Руденя сегодня, 6 февраля, на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области.

В ходе рабочей поездки в Оленинский район жители муниципалитета обращались к Игорю Рудене с просьбой о восстановлении автобусных маршрутов «Оленино-Нелидово» и «Оленино-Тверь».

По поручению Губернатора в первом квартале 2017 года будет заключен государственный контракт на обслуживание маршрута №362 «Оленино-Нелидово (с заездом в Мостовую)».

Глава региона также поручил руководству района и региональному Министерству транспорта поработать вопрос возобновления маршрута «Оленино-Тверь», который с января этого года перестал работать из-за трудностей с перевозчиком.

«Все районные центры должны быть соединены со столицей региона. Надо наладить ситуацию, заполнять маршруты своими автобусами, привлекать «Тверавтотранс», – обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.