Игорь Руденя посетил одну из старейших школ Тверской области

3 февраля, Губернатор Игорь Руденя посетил школу им. С.А. Рачинского в селе Татево Оленинского района. Учреждение основано в 1872 году дворянином С.А. Рачинским и стало первой в России школой-интернатом для крестьянских детей.

Губернатор осмотрел учебные кабинеты, спортзал, школьную столовую. Игорь Руденя отметил систему размещения информационных материалов в здании. На стендах и плакатах представлены сведения как об истории школы, так и о предметах школьной программы.

Во все времена школа была нацелена на всестороннее развитие учеников, сохранение духовно-нравственных традиций, провозглашенных еще Рачинским.

«Здесь чувствуется дух истинного образования», — отметил Губернатор. В подарок учебному заведению Игорь Руденя передал спортивный инвентарь.

До 1924 года школа в Татево носила имя своего основателя. Затем его заслуги были забыты на десятилетия. После Великой Отечественной войны школа получила статус средней общеобразовательной. Имя С.А. Рачинского возвращено учебному заведению в 1998 году.

В 1974 году на базе школы открыт музей имени известного художника Николая Богданова-Бельского, который был воспитанником Сергея Рачинского. В 2000 году музей приобрёл статус муниципального краеведческого.

Сейчас в школе 12 учеников. Учащиеся активно заняты в патриотической и краеведческой работе, проявляют себя в творчестве, участвуют в мероприятиях экологической направленности. В 2013 году здесь прошли мероприятия, посвященные 180-летию со дня рождения Сергея Рачинского.

В селе Татево Игорь Руденя также посетил церковь Троицы Живоначальной, памятник православной культуры, который был построен в XVIII веке.

Пресс-служба Правительства Тверской области.