Губернатор Игорь Руденя отметил туристический потенциал Оленинского района

3 февраля, Губернатор Игорь Руденя посетил Оленинский краеведческий музей. Учреждение было открыто в 1998 году, в его создании участвовали местные краеведы, почётные жители.

Экспозиция, размещенная в пяти залах, отражает историю района с древнейших времен до наших дней. Отдельное место отведено информации о Новосельском стекольном заводе, хозяином которого был известный меценат Юрий Нечаев-Мальцев. На собственные средства он построил в деревне Новосёлки православный храм в честь святой Софии. Автором проекта стал выдающийся архитектор Леонтий Бенуа. В настоящее время храм требует восстановления.

Как отметил Губернатор Игорь Руденя, Софийская церковь и сам краеведческий музей могут быть интересны для туристов, приезжающих в Оленинский район.

Самый большой зал музея занимает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Кроме того, представлена информация о святителе Николае Японском, меценате Сергее Рачинском и других выдающихся людях, чья жизнь связана с оленинской землёй.

За годы работы музей стал одним из культурных центров района. В 2013-м он отметил свое 15-летие. Здесь проходятнародные праздники, интерактивные занятия, мастер-классы, уроки истории, встречи ветеранов войны с молодёжью.

Музей принимает участие в областных, всероссийских и международных мероприятиях, сотрудничает с Тверским государственным объединенным музеем, который предоставляет свои передвижные выставки.

В 2014 году в здании проведён косметический ремонт, а в 2015-м —ремонт потолка в зале природы. В прошлом году для нужд музея приобретены тепловые обогревательные конвекторы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.