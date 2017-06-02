500 млн рублей направят в муниципалитеты Тверской области на подготовку к отопительному сезону

3 февраля, в ходе рабочей поездки в Оленинский район Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил вопросы развития муниципального образования с руководителями органов местного самоуправления, членами районного Совета депутатов и представителями общественности.

Глава муниципалитета Олег Дубов представил доклад о социально-экономическом положении территории.

Основа экономики Оленинского района - агропромышленный комплекс. На территории работают 5 предприятий и 13 крестьянско-фермерских хозяйств. Задействовано более 10 тыс. га посевных площадей. В прошлом году консолидированная поддержка отрасли из федерального и областного бюджетов составила более 11 млн рублей.

«Оленинский район имеет большой потенциал в сельском хозяйстве. Вводите в оборот неиспользуемые земли, привлекайте инвесторов, создавайте дополнительные программы по увеличению грантовой поддержки фермеров. Региональная власть готова оказать помощь в этом вопросе», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор призвал также активней использовать возможности крупных федеральных структур - Россельхозбанка и Росагролизинга.

Важный фактор повышения инвестиционной привлекательности территории — улучшение состояния дорожной сети. По этому направлению район также может рассчитывать на поддержку области.

«Нужно повышать не только объёмы ремонта, но и качество. Деньги должны использоваться эффективно», — акцентировал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: муниципалитету необходимо развивать малый бизнес, участвовать в программах его поддержки, чтобы создавать рабочие места во внебюджетной сфере. Несмотря на стабильную финансовую ситуацию в целом, уровень безработицы в Оленинском районе остаётся одним из самых высоких в Тверской области.

В сфере ЖКХ район реализует собственную программу«Сельский водопровод», по которой в 2016-м заменено 5,4 км водопроводных труб в сельской местности, в 2017-м планируется обновить ещё 4,9 км сетей. Игорь Руденя подчеркнул - особое внимание нужно уделить состоянию систем теплоснабжения.

«В этом году регион начинает готовиться к следующему отопительному сезону уже во второй половине февраля. Мы выделяем для муниципалитетов 500 миллионов рублей по этому направлению», — обозначил Губернатор.

Участники встречи обсудили и другие вопросы: повышение качества медицинских услуг, обеспечение кадрами системы образования, доступность высокоскоростного интернета, внедрение энергосберегающих технологий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.