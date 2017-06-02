Родина святителя Николая Японского в Тверской области станет частью туристического маршрута

Губернатор Игорь Руденя обсудил с главами сельских поселений Оленинского района перспективы развития территории. Совещание прошло в ходе рабочей поездки главы региона в муниципалитет 3 февраля.

В числе приоритетных направлений Игорь Руденя назвал приведение в нормативное состояние дорог и коммунальных сетей, развитие малого и среднего бизнеса, решение проблем в сфере транспортного сообщения и медицинского обслуживания, дальнейшее участие в Программе поддержки местных инициатив.

Особое внимание на встрече было уделено реализации туристического и инвестиционного потенциала муниципального образования.

Деревня Берёза в Оленинском районе — место, где родился святой Николай Японский, архиепископ, основатель Православной церкви в Японии. В 1998 году в населённом пункте был установлен крест и памятный знак, посвящённые православному деятелю. В настоящее время они требуют восстановления.

«В Тверской области разрабатывается программа православного паломничества. В этом году отмечается 350-летие обретения мощей Нила Столобенского. Это событие привлечёт в регион немало туристов. Для них может быть интересным посетить и родину Николая Японского», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор предложил организовать в деревне Берёза площадку, куда могли бы приезжать паломники. До начала туристического сезона необходимо благоустроить место, отметил глава региона.

Кроме того, одна из достопримечательностей района — древние городища финно-угорских племён, сохранившиеся с XI-XIIIвеков по берегам реки Тудовки.

Что касается привлечения инвестиций, Губернатор поручил главе района Олегу Дубову создать соответствующий презентационный проект для потенциальных инвесторов.

Развитию района может способствовать также создание презентационной площадки вблизи магистрали М-9, где будет представлена информация о территории, её туристическом и инвестиционном потенциале, а также выставка-ярмарка продукции местных производителей, считает Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.