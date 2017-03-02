На ремонт и содержание дорог Тверской области в 2017 году будет направлено 6,6 млрд рублей

Сегодня, 2 февраля, Губернатор Игорь Руденя провёл совещание по вопросам реализации Программы ремонта дорог Тверской области. По сравнению с прошлым годом, в 2017-м финансирование дорожного хозяйства увеличено в полтора раза: с 4,5 до 6,6 млрд рублей.

Средства будут направлены как на содержание, так и на ремонт дорог Верхневолжья.

«Наша задача — чтобы эти деньги превратились в качественные дороги, срок эксплуатации которых без ремонта должен превышать 2-3 года. Гарантийный срок — не менее 5 лет», — обозначил Игорь Руденя.

В первую очередь планируется привести в порядок дороги к туристическим объектам и инвестиционным площадкам. Работы пройдут на трассах Конаковского, Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Весьегонского, Бежецкого и Сандовского районов.

Кроме того, в программу внесены аварийные объекты и участки, которые Губернатор поручил отремонтировать по итогам рабочих поездок в районы. Ожидается, что всего в 2017 году обновят более 300 километров дорог Тверской области.

Министерству транспорта и Министерству имущественных и земельных отношений региона Игорь Руденя поставил задачу проработать возможность проведения совместных торгов регионом и муниципальными образованиями. Это позволит задействовать одного подрядчика при ремонте маршрута, проходящего по дорогам и областного, и местного значения.

«Приоритет следует отдавать серьёзным компаниям с хорошей репутацией и большим опытом работы. Обязательным условием должна стать налоговая резиденция участников проекта на территории Верхневолжья. Деньги должны остаться и работать в регионе», — подчеркнул Игорь Руденя.

При этом должно быть исключено завышение стоимости дорожного ремонта. В процессе работ необходимо использовать самое современное оборудование и технологии, добавил глава региона. Особое внимание — контролю за качеством ремонта. Его будут осуществлять независимые организации.

Участники совещания отметили: важно чётко соблюдать допустимые погодные условия и график проведения работ, а также информировать население о сроках их окончания. Кроме установки качественных информационных щитов, Губернатор поручил до мая открыть горячую линию, куда граждане смогут обратиться с вопросами по поводу ремонта дорог.

Что касается регионального центра, в этом году запланировано привести в порядок дороги на въездах в Тверь, а также улицы в центре города, где традиционно идёт интенсивный транспортный поток. График ремонта будет синхронизирован с плановыми работами на коммунальных сетях, чтобы избежать повреждения нового асфальта на проезжей части.

Пресс-служба Правительства Тверской области.