Российский книжный союз оценил вклад Тверской области в развитие литературной жизни страны
Российский книжный союз поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю за участие Верхневолжья во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2016 году.
Цель конкурса – выявить наиболее значимые достижения регионов в развитии литературной жизни страны, повышении доступности чтения для граждан.
Тверская область представила свой опыт работы в этом направлении.
В Год литературы в Тверской области был реализован ряд проектов. Это I Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет», которая позволила книгоиздателям укрепить связи с иногородними коллегами, а жителям - познакомиться с книжными новинками.
Традиционными и ежегодными для региона мероприятиями стали Неделя тверской книги, Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена».
Одно из наиболее ярких событий 2016 года - проект «Книжный шатер», благодаря которому с новыми изданиями смогли познакомиться более 4,5 тысяч жителей глубинки.
В Тверской области ведется работа по развитию сети библиотек, проводятся выставки, мастер-классы и конкурсы для современных поэтов и писателей. Самым талантливым ежегодно вручаются региональные литературные премии.
В частности, на этой неделе решением Правительства Тверской области удвоен размер премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, которая присуждается выдающимся деятелям литературы Верхневолжья.
«Правительство области уделяет сфере культуры большое внимание. Наша обязанность — независимо от финансового положения сохранять доступность культуры и образования для жителей региона, — подчеркнул на заседании Игорь Руденя. — Одно из условий присуждения премии — освещение роли тверского края в жизни и трудах Салтыкова-Щедрина. Мы относим это к сохранению исторического наследия региона».
Пресс-служба Правительства Тверской области.