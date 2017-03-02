Российский книжный союз оценил вклад Тверской области в развитие литературной жизни страны

Российский книжный союз поблагодарил Губернатора Тверской области Игоря Руденю за участие Верхневолжья во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» в 2016 году.

Цель конкурса – выявить наиболее значимые достижения регионов в развитии литературной жизни страны, повышении доступности чтения для граждан.

Тверская область представила свой опыт работы в этом направлении.

В Год литературы в Тверской области был реализован ряд проектов. Это I Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Тверской переплет», которая позволила книгоиздателям укрепить связи с иногородними коллегами, а жителям - познакомиться с книжными новинками.

Традиционными и ежегодными для региона мероприятиями стали Неделя тверской книги, Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена».

Одно из наиболее ярких событий 2016 года - проект «Книжный шатер», благодаря которому с новыми изданиями смогли познакомиться более 4,5 тысяч жителей глубинки.

В Тверской области ведется работа по развитию сети библиотек, проводятся выставки, мастер-классы и конкурсы для современных поэтов и писателей. Самым талантливым ежегодно вручаются региональные литературные премии.

В частности, на этой неделе решением Правительства Тверской области удвоен размер премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, которая присуждается выдающимся деятелям литературы Верхневолжья.

«Правительство области уделяет сфере культуры большое внимание. Наша обязанность — независимо от финансового положения сохранять доступность культуры и образования для жителей региона, — подчеркнул на заседании Игорь Руденя. — Одно из условий присуждения премии — освещение роли тверского края в жизни и трудах Салтыкова-Щедрина. Мы относим это к сохранению исторического наследия региона».

Пресс-служба Правительства Тверской области.