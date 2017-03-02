В Правительстве Тверской области обсудили развитие лабораторной службы в регионе

В Тверской области ежегодно проводится порядка 25-28 млн лабораторных исследований. Сегодня, 2 февраля, Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное развитию лабораторной службы в регионе, совершенствованию качества услуг для населения в этой сфере.

Главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова рассказала об опыте организации на базе учреждения централизованной исследовательской лаборатории, соответствующей современным стандартам.

С 2013 года при Центре начала работать централизованная лаборатория, к которой прикреплены восемь городских медицинских учреждений. Закуплено новейшее электронное оборудование, создана электронная система регистрации и учета, организована логистика, закупка необходимых материалов. Обеспечен контроль качества исследований и обслуживания пациентов.

В течение года здесь проводится порядка 700 тыс. исследований. Работа налажена таким образом, что результаты анализов готовы уже на следующий день.

Игорь Руденя подчеркнул: этот опыт должен быть учтен в ходе развития лабораторной службы в Тверской области. Задача – сделать исследования качественными и доступными, ликвидировать очереди, сократить время ожидания результатов.

«Нужно проанализировать предложения по повышению качества проведения лабораторных анализов, посмотреть, что можно сделать в Твери, затем распространить этот опыт в Тверской области», – поручил Игорь Руденя руководству Министерства здравоохранения Тверской области.

На совещании было отмечено, что для повышения качества лабораторных исследований, обслуживания граждан предстоит решить ряд вопросов. Один из них – создание единой медицинской информационной системы. Это позволит перевести документооборот в электронный вид, отслеживать анализы каждого пациента, получать оперативные данные от поликлиник.

Пресс-служба Правительства Тверской области.