Газификация юго-запада Тверской области начнется в конце 2017 года

Сегодня, 3 февраля, Губернатор Игорь Руденя пообщался с ветеранами Оленинского района. На встрече обсуждались вопросы газификации, медицинского обслуживания, транспортного сообщения, состояния дорог.

Ветераны рассказали главе региона о своей работе, которая проводится во взаимодействии с властью, общественными организациями. Такая сплоченность и инициативность местного ветеранского сообщества – хороший пример для подрастающего поколения – подчеркнул Игорь Руденя. Но для реализации потенциала молодежи, местной власти стоит активнее создавать рабочие места во внебюджетной сфере. Высокий уровень безработицы – одна из основных проблем территории.

Другой насущный вопрос – газификация района. По словам участников встречи, с приходом «голубого топлива» повысится не только качество жизни населения, но и появится возможность для привлечения инвесторов, возрождения существующих производств, в частности, кирпичного завода. Достигнутая в прошлом году договоренность Губернатора Игоря Рудени с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о строительстве в Тверской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, позволит приблизить эти перспективы.

«В конце года проект перейдет в практическую плоскость. Планируем идти опережающими темпами. Задача – к 2020-2021годам максимально газифицировать Тверскую область. Наличие газа делает территорию более статусной с точки зрения привлечения инвестиций», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Немаловажный фактор развития территории – качественное медицинское обслуживание. В Оленинской ЦРБ не хватает узких специалистов, оборудования для диагностики, есть сложности с приемом анализов. На встрече обсуждалась возможность увеличения количества выездных приемов узких специалистов из Ржева и Твери, а также совершенствования лабораторной службы по всей области.

Поднимался и вопрос ремонта грунтовой дороги в Холмецком сельском поселении, ведущей к одному из братских захоронений.

«Объект надо привести в нормативное состояние, пишите заявку, чтобы включить его в план масштабных ремонтных работ этого года», - обозначил Игорь Руденя.

Глава региона также поручил руководству района и регионального Министерства транспорта поработать вопрос возобновления маршрута Оленино-Тверь, который с января этого года перестал работать из-за трудностей с перевозчиком.

Пресс-служба Правительства Тверской области.