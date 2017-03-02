27 января, в день 73-й годовщины снятия блокады Ленинграда, на центральной площади г. Конаково для учащихся учебных заведений, жителей и гостей Конаковского района состоялась акция «Блокадный хлеб». Впервые подобная акция состоялась в 2011 году в Селижаровском районе Тверской области и стала быстро распространяться на ее территории, а затем и по всей России.

В Конаковском районе акция проводится уже на протяжении пяти лет, и каждый год организаторы стараются привнести что-то новое в ставшее традиционным мероприятие. В этом году, помимо традиционного митинга и раздачи «блокадного хлебного пайка», молодежным центром «Иволга» (Наталья Ризаева) совместно с молодежным культурно-историческим союзом «Звезда» (Валерий Гореликов), была организована инсталляция блокадного Ленинграда. Противотанковые ежи, транспаранты, на весах с гирьками - 125 граммов не самого лучшего хлеба, специально найденного в магазине, военный патруль, жители блокадного города: все это в одночасье появилось на центральной площади и стало вдруг «ожившей» фотографией, возвращающей нас в далекий и тревожный 1941 год.

Каждый желающий получил пайку хлеба, выдаваемого жителям на целые сутки. Конечно, нынешний хлеб – не тот самый, но именно эти 125 граммов стали зримым символом голода и тяжелых испытаний, которые перенесли жители Ленинграда. И когда понимаешь, что этот невесомый кусочек хлеба, состоящий на 75 процентов из ржаной низкокачественной обойной муки и на 25 процентов – из целлюлозы, жмыха, пыли и хвои, испеченного на соляровом масле, – это вся еда, на которую мог рассчитывать блокадник в лютую зимнюю стужу 1941 - 42 годов, становится не по себе.

На митинге присутсвовали школьники из многих школ Конаковского района. Слова о необходимости помнить о подвиге жителей блокадного Ленинграда, обращенные к ним, сказала заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина. О жизни в блокадном городе своими воспоминаниями поделились почетные гости, дети блокадного Ленинграда Инна Владимировна Тарасенко и Нина Семеновна Макарихина. Каждая из них рассказала ребятам о своём «взрослом» детстве во время блокады и о послевоенной жизни. Все самое страшное: «Дорога жизни», 125 блокадных граммов хлеба, «опасная сторона улицы», трупы на улицах, случаи людоедства - теперь это все в прошлом.

Сегодня страшно представить, как в лютый мороз, голод, люди смогли не просто выжить, но и ежедневно привносить весомый вклад в победу над врагом. Около миллиона погибших… Блокада Ленинграда стала самой страшной и кровопролитной осадой за всю историю человечества, от этого более важно, чтобы память о подвиге ленинградцев жила в наших сердцах вечно.

Чтоб снова на земной планете

Не повторилось той зимы,

Нам нужно, чтобы наши дети

Об этом помнили, как мы!

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В этот день в городе и районе поздравляли тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» благодарит активистов молодежного центра «Иволга», учащихся сельских школ, администрацию Ручьевского сельского поселения, ОАО «Волжский пекарь» Конаковский хлебокомбинат в лице директора И.В.Беловой за внимание, проявленное к нашим ветеранам и за помощь в организации поздравлений. Сегодня в Конаковском районе проживают 18 детей-блокадников.

Это Нина Алексеевна Данилова из поселка Козлово, Инна Владимировна Тарасенко, Валентина Семеновна Блажеева, Галина Ивановна Образцова, Лидия Яковлевна Атанова, Гертруда Ивановна Мясникова и Юлия Алексеевна Комкова из Конакова, Нина Семеновна Макарихина из Марьино, Тамара Владимировна Мараховская и Вера Васильевна Бызова из поселка Новозавидовский, Валентина Петровна Устинова из Новомелково, Светлана Вяйновна Шлякова из Озерков, Виктор Эдуардович Владиславов, Людмила Павловна Гусаревич, Эвелина Васильевна Матвеева и Сергей Александрович Капарулин из Редкино и Людмила Александровна Степанова из деревни Ручьи.

Кира ПЕТРАНКИНА. Стихи Юрия Воронова.

Фоторепортаж: Максим МАЛАХОВ.