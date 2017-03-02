К «Лыжне России» готовы?

Сегодня в 11 часов в районе лыжной базы ДЮСШ «Олимп» в конаковском бору дан старт лыжным гонкам «Конаковская лыжня-2017», по итогам которых призеры и лучшие спортсмены будут отобраны в сборную команду Конаковского района для участия в региональном этапе всероссийского спортивного мероприятия «Лыжни России-2017».

В этих соревнованиях на дистанциях 500 метров, 1 и 2 километра примут участие школьники с 1 по 11 класс и студенты района – всего 6 возрастных групп. Организаторами соревнования, рекомендованного правительством Тверской области, являются отдел молодёжной политики, культуры и спорта и управление образования администрации Конаковского района. Главный судья соревнований - тренер-преподаватель МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Н.А.Муравьева. А 11 февраля в Твери пройдет региональный этап «Лыжни России». В целом такие соревнования пройдут в 74 субъектах Российской Федерации, «Лыжня России» уверенно держит пальму первенства самой массовой лыжной гонки страны. Тверская «Лыжня», как и ранее, будет проходить в микрорайоне Южный, в районе спортивного гипермаркета «Декатлон». Ожидается участие более семи тысяч лыжников всех возрастов и званий, праздник включает в себя проведение торжественных церемоний открытия, награждения и закрытия, участие первых лиц региона, обширную культурную программу, включая праздничный концерт.

Фотовыставка шагает по стране

Передвижная фотовыставка «В объективе - АПК», организованная ГК «АгроПромкомплектация», основного инвестора района и области в сфере сельского хозяйства и переработки, в январе прибыла в город Конаково и представлена в Конаковском краеведческом музее.

Брэнд «Дмитрогорский продукт» хорошо известен покупателям и давно является одной из визитных карточек района. Фотопроект «В объективе - АПК» создан с целью популяризации достижений российского аграрного сектора и приурочен к предстоящему тридцатилетнему юбилею АПК, который отмечается в следующем году. Всероссийское турне фотовыставки началось осенью прошлого года в Москве, затем она побывала в Курске и затем прибыла к нам. В течение двух лет фотовыставку увидят в Москве, Владимире, Ярославле, Курской, Московской и Тверской областях.

«Мы рады разместить передвижную фотовыставку в нашем музее и познакомить горожан с жизнью работников сельского хозяйства на примере «АгроПромкомплектации», - рассказывает директор музея Елена Воронина. – В течение нескольких недель мы планируем показать выставку и фильм, подготовленный Группой компаний, школьникам г. Конаково. Для учащихся важен вопрос выбора будущей профессии, и, возможно, благодаря знакомству с достижениями наших сельхозтоваропроизводителей кто-то из ребят захочет в дальнейшем связать свою судьбу с сельским хозяйством!»