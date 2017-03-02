Министр оценил потенциал района

В субботу, 28 января, с рабочей поездкой нас посетил министр туризма Тверской области Иван Егоров. Он познакомился с наиболее важными туристическими объектами Конаковского района. В роли радушного хозяина выступил глава администрации Олег Лобановский.



В экономическом развитии региона губернатор Игорь Руденя особое внимание уделяет туристическому направлению. Наряду с обеспечением продовольственной безопасности страны и продвижением импортозамещения в этой сфере Тверская область может и должна предложить и высококонкурентный туристический продукт, ведь при грамотной постановке дела туризм может приносить миллиардные прибыли. Об этом, а также о многом другом шла речь во время «круглого стола», посвященного перспективам развития туристической отрасли Конаковского района, который собрал вместе представителей органов местного самоуправления и туриндустрии. Модераторами совещания выступили Иван Егоров и Олег Лобановский.

Совещанию предшествовала экскурсия недавно назначенного министра по основным достопримечательностям района. Несмотря на то, что длилась она пять часов, посмотреть удалось лишь самые важные объекты, которые могут представлять интерес для гостей области и района. Вместе с Олегом Лобановским в поездке приняли участие заместитель главы администрации района по социальной политике Аггюль Бородина, пресс-служба района и журналист газеты «Заря».

Нам есть что показать и чем похвалиться. За пять часов «рабочая экс-курсгруппа» посетила более десяти мест. Думается, такого количества достаточно, чтобы в общих чертах оценить туристический потенциал района и понять, какие туристические маршруты можно разработать на их основе. Поездка также позволила определить объем существующих проблем, в том числе, в состоянии некоторых туристических объектов.

По запланированному графику были посещены церковь Рождества Богородицы и Путевой дворец в селе Городня, курорт «Radisson Resort, Zavidovo» в сельском поселении «Завидово», мемориальный комплекс памяти подвига сержанта В.В.Васильковского в деревне Рябинки, церковь Рождества Богородицы и отель «Дафна» в селе Свердлово Вахонинского поселения. Перечень завершили объекты города Конаково: загородный отель «Долина Иволга», клубный поселок Ольгино, усадьба Г.Г. Гагарина в санатории «Карачарово», клубный поселок «Конаково Ривер Клаб», Конаковский краеведческий музей и музей конаковского фаянса в центральной межпоселенческой библиотеке. Не обошлось и без приятных неожиданностей. Посещение «Ривер-клаба» совпало с проведением там многодневного зимнего фестиваля «Русский снег». И очень кстати гости подошли в тот самый момент, когда на открытой сцене происходило награждение юных призеров конкурса снежной скульптуры. Медали и грамоты они получили из рук министра и главы. Как сказал руководитель «Ривер-клаба», на подобных фестивалях заполняемость мест близка к ста процентам. То, как работает сегодня «Ривер-клаб», может быть примером для других подобных объектов региона. Развитие туристической инфраструктуры и методы повышения финансовой эффективности работы отрасли обсуждались в субботу, 28 января, на выездном совещании министра туризма Тверской области Ивана Егорова с органами местного самоуправления и представителями туристической индустрии Конаковского района. Помимо руководителей района и заместителей, на совещании присутствовали главы тех поселений, которые имеют на своей территории объекты туристической инфраструктуры, а также директора клубных поселков, больших гостиниц и частных отелей, ресторанов и кафе, музеев и заинтересованные в данном вопросе предприниматели. Министр выслушал ключевые проблемы от каждого участника совещания. Озвучены вопросы нехватки квалифицированного персонала и отсутствие цепочки по подготовке специалистов с последующим их трудоустройством с достойной заработной платой, плохого качества автомобильных дорог и других элементов инфраструктуры. Так, например, для развития водного туризма и для принятия на территории потока маломерных судов необходима система причалов, ремонтных и заправочных пунктов.

На совещании были подняты вопросы о необходимости восстановления плавучей теплоходной пристани на набережной города Конаково, обеспечения бюджетных организаций, связанных с туристической деятельностью, рекламной и информационной полиграфией, введением разноценовой инфраструктуры для возможности развития как молодежного туризма, так и отдыха для населения среднего достатка, а также продвижения продукции и брендов территории и о возможности участия в федеральных программах.

Иван Игоревич отметил, что для исключения сезонного фактора в нашем районе необходимо развивать историко-культурный и событийный туризм. Ярким примером эффективного действия событийного туризма является максимальная гостевая загрузка клубного поселка «Конаково Ривер Клаб», где в течение года проходит более 100 мероприятий.

«Для развития туризма на территории всей Тверской области перовоочередно необходимо наладить горизонтальные связи между представителями туристической индустрии из разных районов, - уточнил Иван Игоревич. - Речь идет о внутренней туристической выставке и фестивалях-ярмарках по городам области. В итоге мы получим перечень продукции и услуг для их дальнейшего продвижения по территории всей страны. Конаковский район имеет огромный потенциал для выхода на профильную туристическую площадку и участия в международных туристических выставках».

Максим Малахов по материалам пресс-службы администрации

Конаковского района