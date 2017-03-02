«Самый добрый дом на свете»

- так называлось творческое задание, завершившее муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2017», финал которого состоялся 27 января на сцене ДК «Современник».



Как уже сообщала «Заря», торжественное открытие конкурса среди воспитателей нашего района состоялось 30 сентября в концертном зале «7 нот» Хоровой школы мальчиков и юношей. В юбилейном, десятом конкурсе участвовали четыре педагога дошкольного образования – воспитатели конаковских детсадов №№ 1, 3, 9 и детского сада № 1 д.Мокшино. Так же, как и на открытии конкурса, за творческое задание по решению членов жюри во главе с председателем Е.Г.Гормаш все участницы получили максимальные баллы, а победители муниципального этапа конкурса определились по итогам предшествующих профессиональных испытаний. Конкурсантки написали сочинение-эссе «Что значит быть воспитателем детского сада?», подготовили презентацию опыта работы с представлением методических материалов, провели открытые мероприятия с самоанализом в своём образовательном учреждении, продемонстрировали и личный творческий вклад в оформление предметно-пространственной среды, создание в группе условий, способствующих максимальному развитию каждого ребёнка.

По общему количеству баллов, полученных в ходе конкурса, дипломами за участие и ценными подарками награждены В.В.Понаморева (детсад № 3) и Л.Л.Тупицына (детсад д. Мокшино). Победителем в номинации «Сердце отдаю детям» стала О.В.Хохлова (детсад № 9), а диплом победителя муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2017» и главный приз получила Л.В.Петерсон (детсад № 1).

По сложившейся традиции, в творческом заключительном конкурсе участницы получили возможность продемонстрировать на сцене свои разнообразные таланты, и к подготовке домашнего задания по теме «Самый добрый дом на свете» каждая из них подошла с энтузиазмом и фантазией.

Оксана Валерьевна Хохлова вместе с воспитанниками и коллегами в русских народных костюмах представила свой любимый детский сад в музыкальной композиции:

Нам в «Теремке» не скучно

вместе,

Поём весёлые мы песни!

Детский сад, детский сад –

Это домик для ребят,

Это домик для души,

Здесь играют малыши.

К тому же у педагога есть эксклюзивный рецепт под названием «Сказка»:

- Шесть чашек любви вы смешайте с заботой, три ложки доверия, чашку работы, две чашки прощенья и горсть доброты. Добавьте чуть верности, нежной мечты, три чашки надежды и дружбы полмиски, стакан уважения к старшим и близким. Две ложечки смеха, немного удачи, щепотку терпенья…. И ваша задача - всё сдобрить улыбкой сердечной и лаской и с утренней кашей подать эту «Сказку»!

Один день из жизни своих дошколят с помощью стихов и танцев показала Валентина Викторовна Понаморева. Взглянув глазами воспитателя на самый обычный день в детском саду, можно понять, насколько он трудный и насыщенный, но если подходить к работе с душой, а к проблемам – с долей юмора, то и привычные дела приносят радость:

Быть воспитателем – значит,

себя не щадить,

Сердце свое и заботу

всем детям дарить.

Если решил пройти

воспитателя путь.

Важную заповедь ты соблюдать

не забудь:

Детская душа – маленький

росточек,

Береги её хрупкий стебелёчек.

Детские глаза – счастье

на земле,

Знай, важней всего в творческой

судьбе.

Продолжение увлекательной истории о том, как упрямая дочь олигарха не захотела «идти в бизнес» по совету отца, а выбрала работу по призванию, представила Лидия Викторовна Петерсон. Начало этой истории зрители увидели на открытии конкурса, и вот прошло четыре месяца – дочь работает в детском саду и даже участвует в профессиональном состязании. Получив задание найти самый добрый дом на свете, она по привычке обратилась за помощью к папе, но тот в ответ прислал ей по интернету фотографии домов самых состоятельных людей. Конкурсантку выручили её воспитанники, приславшие видеоролик о своем детском садике, ведь именно в нем живет доброта!

В образе заколдованной Снегурочки появилась на сцене Любовь Леонидовна Тупицына. Снегурочку заколдовала Баба Яга, рассерженная тем, что её не взяли на работу в детский сад. Общими усилиями сказочных героев и зрителей злые чары развеялись, Снегурочка смогла рассказать о том, какими качествами надо обладать, чтобы работать с детьми, и спела про детский сад: «Самый добрый дом, каждый в нем бывал, дом, где все друг друга любят, где хватает всем щедрости души и тепла и доброты к людям. Там идут всегда уроки доброты, чтоб мечты детей сбывались, и малыш идет по своему пути с хорошими и верными друзьями».

Профессионализм и артистизм конкурсанток, их любовь к детям, преданность своему делу, творческий подход к работе удостоились самых высоких оценок со стороны почетных гостей конкурса. Воспитателей приветствовали заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике А.А.Бородина, начальник управления образования О.Ю.Булгакова, председатель райкома профсоюза работников образования и науки В.А.Колпаков. Вручив дипломы, памятные подарки и цветы, выступавшие пожелали конкурсанткам новых творческих находок и побед, а Лидии Викторовне Петерсон – успешного выступления на региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2017».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.

Фото автора.