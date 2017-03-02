Актуально!

ДЕРЖИТЕ В ТАЙНЕ ПАРОЛИ И PIN-КОДЫ!

Финансовые мошенники

находят жертв на сайтах бесплатных объявлений.

Участились обращения в полицию с заявлениями о хищении денежных средств с платежных карт. К излюбленным методам мошенников - рассылке вирусных программ и СМС-сообщений о якобы заблокированных картах - добавился еще один. Деньги с карт воруют у пользователей сайтов бесплатных объявлений о продаже товаров и услуг.

Схема обмана такова: «лже-покупатель» звонит по объявлению и сразу заявляет, что предлагаемый товар ему очень подходит, он хочет забрать его этим же вечером, а чтобы не упустить такой привлекательный вариант, готов внести аванс прямо сейчас на карту продавца. При этом он убеждает собеседника, что для подтверждения перевода вам нужно пройти к банкомату, вставить карту и набрать определенную комбинацию. Именно в этот момент мошенники подключают к вашей банковской карте услугу «мобильный банк», привязанную к собственной сим-карте, что в дальнейшем позволит им управлять всеми вашими денежными средствами.

Бытует и такой вариант: для перевода денег «лже-покупатель» просит продиктовать номер карты, имя владельца, срок действия и CVC-код. А затем просит сообщить ему код из СМС, который якобы нужен для подтверждения перевода. Получив все необходимые данные и доступ к счетам продавца, мошенники очень быстро выводят с них все деньги.

Как поступать в подобных случаях и защитить свои средства? С этим вопросом мы обратились к заместителю управляющего отделением по Тверской области ГУ Банка России по ЦФО Владимиру Николаевичу Чиркову. Он дал такой совет:

- Необходимо запомнить несколько правил. Для денежных переводов между счетами и картами как внутри одного, так и между разными банками, достаточно знать только номер карты. Поэтому никогда не верьте утверждениям, что кому-то для перевода денег нужны ваши пароли, PIN-коды, коды подтверждения из СМС-сообщений. Их сообщать нельзя никому, даже сотрудникам вашего банка. Если все-таки вы стали жертвой мошеннических действий с платежной картой, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о случившемся, а информацию о факте обращения передать в свой банк. Это поможет в расследовании схожих преступлений и предотвратит их в дальнейшем.

- Но могут ли пострадавшие рассчитывать на компенсацию?

- После получения заявления клиента банк проводит служебное расследование, по результатам которого принимает решение о возмещении ущерба, - отмечает Владимир Чирков - На возмещение можно рассчитывать, если держатель карты не нарушал условия ее использования, в том числе соблюдал меры по безопасности, и обратился в банк не позднее дня, следующего за днем получения от банка уведомления о совершении операции.

Но имейте в виду: если кража денег с карты стала следствием вашей собственной неосмотрительности, если вы сами сообщили преступникам свои персональные данные, банк может не возвращать деньги!

Информация предоставлена

Банком России.