Люди с большой буквы

В нашем поселении в живых осталось всего два ветерана Великой Отечественной войны. Об одном из них наш рассказ.

Василий Николаевич Колбасин родился в 1925 году в Сонковском районе Тверской области в деревне со смешным названием Поросятники. За несколько километров пешком он ходил в школу каждый день. Учился хорошо. Любимым предметом была математика, по которой он имел «отлично». За хорошую учёбу Василию в награду подарили материал на рубаху. Юноша успешно закончил 10 классов. О дальнейшем образовании он не успел даже задуматься, как его пригласили трудиться в колхоз бондарем. Работал по 10 - 12 часов. Василий Николаевич поясняет, что бондарь – это ремесленник, выделывающий бочки, которые колхозники ездили продавать в г. Бежецк.

«Когда началась война, мне было 16 лет, - вспоминает ветеран. - В январе 1943 года был призван в армию в Ростов, где нам выдали форму и обучали навыкам связистов. После обучения направлен на границу Китая и Монголии в Маньчжурию. Основным заданием была передача документов и приём сообщений. На границе по две неделе приходилось жить в землянке, потом возвращались в бараки. Мы должны были изучать вражеские тропы и со всей осторожностью, чтобы себя не обнаружить, пройти по их следам, обозначив на карте точки их дислокации и перемещений. В часть однажды приехал полковник безопасности, чтобы проверить нашу работу. Оценили её высоко, за что в награду получили по шубе».

Сам И.В.Сталин отправил письмо на родину семьи Колбасиных, где приказал дать им телёнка. На горе Хинган в бою за освобождение территории Василий был ранен и контужен. Местность была освобождена от врагов. После ранения боец остался служить в Маньчжурии, местные жители были к ним дружелюбны. О победе узнал там же, на чужой стороне.

После войны В.Н.Колбасин вернулся в родные края, его назначили председателем колхоза «Красный бондарь». По закону каждый колхоз часть убранного с полей зерна сдавал государству, часть - в район, остальное – колхозникам. В конце года им доставалось примерно по мешку зерна, честно заработанного за трудодни. Был случай, когда Василий Николаевич, будучи председателем колхоза, наотрез отказался исполнять приказ партии – сдать зерно району, выручив другой колхоз, решил разделить его своим работникам. Последствия не заставили себя ждать. Решение парткома: Колбасина Василия Николаевича снять с должности председателя и осудить. Суд предложил или подневольные работы в Прибалтике, или тюрьма. Он выбрал тюрьму…

Через несколько лет Василий с мамой и братьями продали ветхий дом в Поросятниках, купили дом «ничем не лучше» в д. Безбородово, куда и переехали всей семьей. «Местная молодёжь по вечерам после работы собиралась в клубе, где плясали под гармонь «Семёновну» и «Кадриль», - рассказывает Василий Николаевич. - Я потерял голову от любви к неизвестной девушке, которая в будущем стала моей женой. Нина несла сдавать молоко в Мокшино. Мы встретились на дороге, оглянулись и приметили друг друга. Танцевать я не умел, петь тоже. Я надел гимнастёрку, которая от времени была уже вся в заплатках, галифе, набрался смелости и подошёл к девушке. Среди всех она отличалась звонким пением, умением лихо плясать, в общем, показалась мне «озорницей». Запомнилось красное шёлковое платье Нины, которое досталось ей после сестры. В знак признательности я подарил ей бусы и брошь».

Нина Владимировна, перебивая мужа, добавляет: «Парней военных было много, но выбрала его. А как же не выбрать – кудрявый, да ещё и голубоглазый!».

Встретились они летом, а осенью уже расписались. Сыграли свадьбу. Подарком для молодых стали деньги – 700 рублей, и приданое – кровать, сделанная братом, сундук, подушка и одеяло. Жили бедно, тяжело, приходилось собираться по нескольку семей и делиться тем, что «бог послал», вместе было легче прокормиться и выжить.

Прожили вместе 65 лет. Всякое в жизни было. Но жили душа в душу. В их семье двое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Это ли не богатство!

Людмила БАКИНА,

заместитель директора

по воспитательной работе МБОУ СОШ д. Мокшино.