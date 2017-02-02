Главная » 2 февраля — День разгрома советскими войсками...
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
posted by Максим Малахов
on чт, 02/02/2017 - 18:30
2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)
Уважаемые жители Тверской области!
Сегодня вся Россия отмечает День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск под Сталинградом. Сталинградская битва стала одним из самых масштабных и кровопролитных сражений в отечественной и мировой истории. Разгром гитлеровских войск стал важнейшим переломным моментом в ходе всей Великой Отечественной войны, открыл путь к победному маю 1945 года. Мы всегда будем помнить мужество, стойкость и патриотизм, которые проявили наши солдаты и офицеры в этой битве. Слава героям войны и вечная память павшим воинам-освободителям! В этот знаменательный день от всей души желаю ветеранам воны здоровья, благополучия, тепла и заботы близких людей, а всем жителям Тверской области мирного неба и успехов в труде на благо Родины!