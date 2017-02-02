Тверская область получит федеральную субсидию на компенсацию пенсионерам взносов за капитальный ремонт

Правительство РФ в 2017 году окажет финансовую поддержку регионам на компенсацию людям старшего поколения взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Постановление о предоставлении и распределении средств подписал Председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Сумма в размере 2,38 млрд рублей будет направлена 85 субъектам Федерации.Тверская область получит 26,8 млн рублей.

В Верхневолжье порядок возмещения средств по оплате за капремонт был принят в мае прошлого года на заседании Правительства региона. Пожилые люди, достигшие 70 лет, получили возможность компенсировать 50% расходов, пенсионеры старше 80 лет – 100%. Всего данная мера поддержки охватывает более 20 тысяч жителей Верхневолжья.

Компенсацию предоставляют территориальные отделы социальной защиты населения по месту жительства граждан. Размер рассчитывают Фонд капитального ремонта, управляющие компании или ТСЖ.

Пресс-служба Правительства Тверской области.