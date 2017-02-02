РЕКЛАМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 8 МАРТА!

Дорогие друзья!

Практически месяц остается до праздника, любимого всеми без исключения дамами и волнительного для большинства мужчин - Международного женского дня 8 марта.

"Заря" планирует к этой дате выпуск традиционного праздничного приложения в рекламно-поздравительном формате. Предлагаем всем предпринимателям, руководителям, организациям и частным лицам разместить свое поздравление в приложении. Оно будет распространяться вместе с основным тиражом на территории всего Конаковского района. Дата выпуска - 3 марта, пятница.

Телефон рекламной службы "Зари": 4-37-04 (Ольга)

Также можно звонить главному редактору: 4-30-24, 8-961-019-9191 (Максим).

Стоимость размещения - от 1000 рублей (1/16 полосы формата А3).

Полноцвет, офсет, глянец (меловка).

Ниже - пример.

На данный момент примерно 1/3 объема уже зарезервировано. Торопитесь! Прием заявок - до 15 февраля включительно.

Поможем в съемке, верстке и составлении текста. Принимаем и готовые модули (размер уточняйте).