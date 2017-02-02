Тверская область получит около 42 млн рублей на обеспечение работы санавиации

Более 3 млрд рублей получат в этом году субъекты России на оказание медицинской помощи с применением авиации. Правительство РФ распределило субсидии между 34 регионами. Для Тверской области предназначено порядка 42 млн рублей.

Федеральная поддержка направлена на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

В качестве санавиации в Тверской области используются вертолёты регионального управления МЧС. По поручению Губернатора Игоря Рудени решается вопрос повышения эффективности работы службы.

«У Тверской области большая территория, иногда расстояние от населённого пункта до ближайшей больницы достигает более 100 км. Принято решение об образовании сети вертолётных площадок, чтобы с помощью авиации быстрее доставлять пациентов в медицинские учреждения», — обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.