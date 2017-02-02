Тверской области из федерального бюджета направят более 1,1 млрд рублей на развитие АПК

Более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета выделено Тверской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе. Решение принято Правительством Российской Федерации.

Субсидии распределены между бюджетами 77 субъектов РФ. Общая сумма средств, предусмотренных на эти цели, составляет 58,8 млрд рублей.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев также подписал распоряжение о распределении 63 субъектам страны субсидий в объеме 4,4 млрд рублей на развитие мелиорации сельскохозяйственных земель по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.

Тверской области по данному направлению предусмотрено более 5,9 млн рублей.

Поддержка создания новых предприятий, ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель, увеличение производительности – основные задачи в сфере АПК региона.

«У области серьезные амбиции в отрасли. Мы готовы увеличить субсидирование направлений агропромышленного комплекса. Это позволит стимулировать развитие территорий, активизировать хозяйственную деятельность в районах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.