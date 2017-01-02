В разработке модели экономического развития Тверской области будут участвовать ученые Российской Академии Наук

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук (ИНП РАН) будет участвовать в разработке модели экономического развития Тверской области. Такая договоренность достигнута сегодня, 1 февраля, на встрече Губернатора Игоря Рудени и директора Института, академика РАН, доктора экономических наук, профессора Виктора Ивантера.

Институт участвует в разработке комплексных прогнозов развития экономики страны на краткосрочный и долгосрочный периоды, проводит аналитические исследования для крупных хозяйствующих субъектов, органов государственного управления.

Потенциал и возможности Института должны быть задействованы в определении стратегии развития Тверской области, убежден Игорь Руденя.

«Важно, чтобы Ваши специалисты проанализировали историю экономики, социального сектора региона с учетом географического положения, исторических особенностей, демографии, влияния мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ждем рекомендации: каковы наши основные точки роста, на чем нужно активизировать внимание, как мы можем вписаться в действующие экономические программы», – обозначил Губернатор.

Основная задача, которая стоит перед Правительством области – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, что обеспечивает налоговую базу, добавленную стоимость, укрепляет экономические показатели. Особенно это актуально для сельской местности, где наблюдается отток населения в крупные города, подчеркнул Игорь Руденя.

Виктор Ивантер заверил: Институт народнохозяйственного прогнозирования готов разработать стратегию экономического развития региона как на краткосрочный, так и долгосрочный периоды.

«Мы подготовим модели, в которых будут заложены основные макроэкономические параметры. Ваш регион уникален. Здесь богатые природные ресурсы, обширная дорожная сеть, проходят газовые и нефтепроводы. У Тверской области несколько перспективных направлений – это рекреация, логистика, а также сельское хозяйство с учетом приближенности к крупным рынкам сбыта продукции – Москве и Санкт-Петербургу», – сказал Виктор Ивантер.

На встрече детально обсуждались перспективы развития масштабных производств в регионе, транспортной инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено туристскому потенциалу тверского края, возможностям развития сельских территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.