Федеральный центр направит на развитие дорожной сети Тверской области более 596 млн. рублей

Решением Правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства на 2017 год. Средства в размере 10 млрд рублей будут направлены 20 субъектам Федерации.

В числе получателей федеральной поддержки - Тверская область. Региону выделено более 596 млн рублей.

Принятое решение будет способствовать развитию сети автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поставил задачу к 2020 году привести в нормативное состояние всю опорную дорожную сеть региона. В прошлом году благодаря сотрудничеству с федеральным центром в Тверскую область привлечено дополнительно порядка 1,5 млрд рублей, что по сравнению с 2015-м позволило увеличить объёмы ремонта в три раза: в порядок привели 224 км дорог. В текущем году работа будет продолжена. Основное внимание областная власть планирует сосредоточить на туристических маршрутах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.