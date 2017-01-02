Тверская область получит более 275,8 млн рублей на создание новых школьных мест

Правительством РФ распределены субсидии на возмещение в 2017 году регионам расходов на строительство, приобретение (выкуп), капитальный ремонт или реконструкцию общеобразовательных организаций. Тверской области на эти цели направят более 275,8 млн рублей.

Средства федерального бюджета получат 57 субъектов Федерации по госпрограмме «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Всего на компенсацию создания в регионах новых школьных мест в этом году предусмотрено 25 млрд рублей.

Работа по увеличению количества мест в общеобразовательных организациях проводится в рамках реализации задачи по ликвидации второй смены. В Верхневолжье наибольшее число таких школ – в областном центре. В настоящее время Правительством Тверской области прорабатываются варианты решения вопроса. В ближайшее время будет принято решение, на какие конкретно объекты направят федеральные средства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.