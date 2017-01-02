Многодетные семьи Тверской области получат денежные выплаты,

несмотря на проблемы с перечислением федеральных средств

В Тверской области ежемесячные выплаты семьям в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей будут выплачены в полном объеме. Обязательства по оказанию данной меры поддержки берет на себя областной бюджет. Такое решение принято на заседании Правительства Тверской области, которое сегодня, 31 января, провел Губернатор Игорь Руденя.

Размер выплаты составляет 10 тыс. 369 рублей. В Тверской области ее ежемесячно получают 5736 семей. Средства на эти цели предоставляются из федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования данной меры поддержки в 2017 году - более 795 млн рублей, более 40% которых – федеральные деньги.

Из-за технических проблем, возникших на федеральном уровне, в январе этого года средства регионам не были перечислены. До решения проблемы данные обязательства берет на себя Правительство Тверской области. Необходимая сумма за январь - 71,6 млн рублей, из которых 29,4 млн рублей – федеральные средства.

«Технический сбой не должен вызывать беспокойства граждан. Поддержка многодетных семей – наша общая задача с федеральным центром. Принятое сегодня решение будет действовать до возобновления федеральных перечислений. Далее федеральный бюджет эти деньги нам компенсирует», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Данное решение позволит перечислить денежную выплату за январь и снять социальную напряженность среди многодетных семей, для которых данная мера поддержки является существенным источником дохода.

Оказание такой помощи уже доказало и свою эффективность. В Тверской области количество третьих и последующих детей за последний год увеличилось на 3,6%, а по сравнению с 2011 годом - на 39,2%.

Пресс-служба Правительства Тверской области.