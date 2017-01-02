Лучшие работники сферы ЖКХ Тверской области получат премии

31 января на заседании регионального Правительства утвердили ежегодные персональные премии Губернатора Тверской области работникам жилищно-коммунального хозяйства. В этом году денежные вознаграждения в размере 16,5 тыс. рублей получат семь специалистов сферы.

Премии присуждаются в нескольких номинациях: лучшим работникам теплоэнергетического комплекса, водоснабжения и водоотведения, электроэнергетики, сферы управления и обслуживания жилищного фонда, отличникам в области газового хозяйства, а также в сфере благоустройства.

Соискателей выдвигают организации, а решение о выплате денежного вознаграждения принимает комиссия по итогам конкурсного отбора. Оценивать кандидатуры будут по нескольким критериям. Основные - участие в мероприятиях по внедрению новых технологий, общий стаж работы в отрасли, повышение профессионального уровня, соблюдение правил охраны труда и безопасности, наличие рационализаторских предложений, опыт наставничества и другие показатели.

«Для нас важно, чтобы специалисты в сфере ЖКХ внедряли новые технологии, в том числе, энергосбережение. Необходимо идти в ногу со временем», — подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.