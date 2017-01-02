13,8 млн рублей поступит в Тверскую область на оказание жителям высокотехнологичной медицинской помощи

Правительство РФ распределило субсидии регионам на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включённой в базовую программу ОМС. Общая сумма федеральных средств - 6 млрд рублей.

Тверская область получит по этому направлению порядка 13,8 млн рублей. При распределении федеральной поддержки учитывались два критерия: наличие в регионе государственных медицинских учреждений, оказывающих высокотехнологичную помощь, а также наличие в бюджете субъекта соответствующих ассигнований.

В 2017 году финансирование Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Тверской области увеличено более чем на 400 млн рублей и составило около 16 млрд рублей. В частности, предусмотрены средства и на обеспечение населения высокотехнологичной помощью.

Качественные медицинские услуги, в том числе с использованием высокотехнологичной техники, должны быть доступны жителям Верхневолжья бесплатно, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Бесплатная медицинская помощь не должна подменяться платными услугами. Одно из направлений нашей работы — это существенное повышение оперативности предоставления медицинских услуг и, соответственно, рост их качества», — обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.