Более 63,5 млн рублей выделено Тверской области из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса

posted by Максим Малахов on ср, 02/01/2017 - 15:56
Более 63,5 млн рублей выделено Тверской области из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса
 
                Тверской области из федерального бюджета направят более 63,5 млн   рублей на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе молодежного предпринимательства, крестьянских  и фермерских хозяйств.  Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.  
         В целом в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между 82 субъектами страны.
         Развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для молодых предпринимателей, в том числе в агропромышленном комплексе - в числе приоритетных задач Правительства Тверской области. Бизнес-сектор должен стать значимой частью экономики региона, основным вектором ее роста, убежден Губернатор Игорь Руденя.
         «Это новые рабочие места, налоговые поступления в местные бюджеты, стимул для закрепления специалистов на местах», – считает Губернатор Тверской области.
 
 
          Пресс-служба Правительства Тверской области.
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