Более 63,5 млн рублей выделено Тверской области из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса

Тверской области из федерального бюджета направят более 63,5 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе молодежного предпринимательства, крестьянских и фермерских хозяйств. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В целом в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между 82 субъектами страны.

Развитие малого и среднего бизнеса, создание условий для молодых предпринимателей, в том числе в агропромышленном комплексе - в числе приоритетных задач Правительства Тверской области. Бизнес-сектор должен стать значимой частью экономики региона, основным вектором ее роста, убежден Губернатор Игорь Руденя.

«Это новые рабочие места, налоговые поступления в местные бюджеты, стимул для закрепления специалистов на местах», – считает Губернатор Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.