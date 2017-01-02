В Тверской области упростят процедуру закупки лекарств в экстренных случаях

Губернатор Игорь Руденя провел совещание по совершенствованию лекарственного обеспечения жителей Тверской области. В нем приняли участие члены регионального Правительства, руководители медучреждений, аптек.

Губернатор отметил - сейчас в регионе идет работа по совершенствованию системы закупок и снабжения населения льготными медикаментами. Перед всеми участниками этого процесса поставлены конкретные задачи.

«Первое – обеспечить своевременность, эффективность закупки лекарств и их бесперебойной поставки в больницы и аптеки области. При этом цены на препараты должны быть как минимум не выше их стоимости в других субъектах Центрального федерального округа», - подчеркнул глава региона.

По словам Игоря Рудени, важно также, чтобы врачи назначали именно те препараты, которые подходят пациентам, а не их аналоги.

Особая тема – закупка лекарств в экстренных случаях. Этот вопрос был проработан по поручению Игоря Рудени. Рассматривалось несколько способов закупки лекарств без проведения торгов. Они дают возможность оперативно обеспечивать нуждающихся жизненно необходимыми препаратами стоимостью до 200 тыс. рублей, а в отдельных случаях – без ограничений по цене. Кроме того, предложено упростить процедуру проведения торгов и согласований, чтобы не затягивать сроки приобретения лекарств.

Отдельное внимание Игорь Руденя обратил на качество обслуживания аптек.

«Когда человек болеет, он нуждается в особо вежливом отношении. Поэтому работники аптек должны не только уметь грамотно проконсультировать покупателей, но и понимать, что они выполняют важную социальную функцию», - отметил Губернатор.

На совещании обсуждались и другие вопросы. В частности, речь шла об организации лекарственного обеспечения жителей сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области.