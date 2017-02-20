В Тверской области появится сеть хранилищ для останков бойцов, поднятых во время поисковых работ На территории Верхневолжья планируется создать сеть межмуниципальных капитальных хранилищ для останков советских воинов, найденных в ходе поисковых экспедиц

В Тверской области появится сеть хранилищ для останков бойцов, поднятых во время поисковых работ

На территории Верхневолжья планируется создать сеть межмуниципальных капитальных хранилищ для останков советских воинов, найденных в ходе поисковых экспедиций. Тему обсудили на заседании Правительства Тверской области 31 января.

Первое такое хранилище должно открыться в Ржеве в первой декаде апреля. В дальнейшем их число может быть увеличено.

«По итогам исполнения бюджета Тверской области в первом полугодии рассмотрим возможность выделить средства, и в 2018-м в зависимости от потребности построить ещё одно или два подобных хранилища», — сказал Губернатор Игорь Руденя.

Предполагается, что для этого из 16 районов Верхневолжья, которые в 1941-1945годах затронули боевые действия, выберут территории, где велись наиболее ожесточённые сражения.

На заседании Правительства региона также обсуждалась возможность выступить с инициативой о внесении изменений в федеральный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Предлагается по примеру Тверской области закрепить в нём необходимость создания специализированных хранилищ для поднятых останков бойцов Красной Армии.

Ещё одна инициатива — принять региональный закон о добровольчестве, в котором, в том числе, будет официально закреплён статус участников поисковых объединений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.