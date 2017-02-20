В Тверской области в два раза увеличен размер премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина

Премия имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, которая присуждается выдающимся деятелям литературы Верхневолжья, увеличена вдвое. Решение принято сегодня, 31 января, на заседании Правительства Тверской области. По инициативе Губернатора Игоря Рудени размер премии в этом году составит 50 тыс. рублей.

Начиная с 2012 года награда вручается ежегодно за популяризацию литературного наследия и увековечение памяти М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В этом году решением экспертной комиссии премия присуждена профессору Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, тверитянке Евгении Строгановой.

«Правительство области уделяет сфере культуры большое внимание. Наша обязанность — независимо от финансового положения сохранять доступность культуры и образования для жителей региона, — подчеркнул Игорь Руденя. — Одно из условий присуждения премии — освещение роли тверского края в жизни и трудах Салтыкова-Щедрина. Мы относим это к сохранению исторического наследия региона».

Торжественное вручении премии запланировано в один из дней «Недели тверской книги», которая пройдёт в областной библиотеке им. А.М.Горького в феврале.

Пресс-служба Правительства Тверской области.