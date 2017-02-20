Губернатор Игорь Руденя и глава «Роснефти» Игорь Сечин обсудили реализацию совместных проектов компании и Правительства Тверской области

Состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени и председателя правления компании «Роснефть» Игоря Сечина. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в развитии экономики, туризма, социальной и придорожной инфраструктуры Тверской области.

Игорь Руденя поблагодарил Игоря Сечина за участие компании «Роснефть» в реализации значимых для Тверской области проектов.

В соответствии с соглашением, планируется строительство и функционирование не менее 6 автозаправочных станций в Тверской области.

Компания «Роснефть» окажет также поддержку в создании презентационной площадки на трассе М-10 при въезде в Тверскую область со стороны Москвы. Появление объекта будет способствовать продвижению продукции местных производителей, а также туристических возможностей региона. Уже определен наиболее перспективный земельный участок, разрабатывается концепция развития площадки. По словам Игоря Рудени, комплекс планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018 года.

Ещё одно направление сотрудничества – участие компании «Роснефть» в строительстве детского сада в п. Хотилово-2 Бологовского района. С ходом строительства объекта Игорь Сечин ознакомился в сентябре 2016 года. Сейчас благодаря поддержке компании здание уже возведено под крышу, установлены окна. Ведётся устройство инженерных сетей и внутренняя отделка. До конца II квартала 2017 года планируется завершение общестроительных работ.

«Мы договорились, что продолжим программу по развитию социальной сферы Тверской области. После ввода в эксплуатацию детского сада планируем в этом же году приступить к реконструкции школы и строительству корпуса с бассейном и компьютерным классом. Таким образом, в Хотилово будет создана полноценная инфраструктура для качественного образовательного процесса и занятий спортом», - сообщил Игорь Руденя по итогам встречи.

Комментируя встречу, Игорь Сечин отметил значимость планов развития розничной сети НК «Роснефть» в Тверской области и обеспечении потребителей региона высококачественными нефтепродуктами.

Участники встречи обсудили также перспективы реализации в Тверской области других совместных проектов, которые будут способствовать развитию транспортной инфраструктуры и кадрового потенциала региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.