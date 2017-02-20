27 января 2017 года ПАО «Энел Россия» опубликовало свои производственные результаты за 2016 год.

27 января 2017 года ПАО «Энел Россия» опубликовало свои производственные результаты за 2016 год.

По результатам 2016 года Конаковская ГРЭС увеличила полезный отпуск электроэнергии на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года. Полезный отпуск электроэнергии в 2016 году равен 8 131 ГВтч.

Конаковская ГРЭС, расположенная в Тверской области, является одним из четырех производственных результатов ПАО «Энел Россия». Общая установленная электрическая мощность филиала составляет 2520 МВт.

Пресс-служба ПАО «Энел Россия»